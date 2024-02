Rybakina si ritira | Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 1000 di Dubai

Jasmine Paolini Elena Rybakina

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è inal Wtadi. Oggi, giovedì 22 febbraio, la toscana ha conquistato la sua primain un Masterin carriera, senza scendere in campo a causa del ritiro della sua avversaria, la kazaka Elena, per un problema gastrointestinale...

Wta 1000 Dubai 2024 : Rybakina si ritira - Paolini vola in semifinale senza giocare - Elena Rybakina si ritira , Jasmine Paolini avanza senza giocare . E’ accaduto di nuovo, sempre in un torneo 1000 , e dopo Cincinnati ad agosto la kazaka lascia campo ... (sportface)

WTA Dubai, Rybakina si ritira: Jasmine Paolini in semifinale: Paolini, che oggi avrebbe dovuto affrontare Rybakina, accede direttamente alle semifinali del torneo, senza giocare. La numero 4 al mondo, infatti, si è ritirata dal torneo per problemi ... sportfair

Wta Dubai - Jasmine Paolini è in semifinale! Elena Rybakina si ritira: ecco il motivo: Elena Rybakina has withdrawn from her Dubai QF match due to a gastrointestinal ... in quell'occasione fu proprio un ritiro della kazaka, stavolta durante il match degli ottavi (punteggio 6-4, 2-5), a ... tennisworlditalia

Dubai, Rybakina si ritira: Paolini in semifinale senza giocare: Appena cominciata la giornata di quarti di finale al WTA 1000 di Dubai ed ecco arrivare la notizia più importante: Elena Rybakina ha dovuto dare forfait dal suo match contro Jasmine Paolini e ... oktennis