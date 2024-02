Russia: Renzi, ‘Salvini? Anche Conte e Meloni hanno da chiarire rapporti con Mosca’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “In tempi in cui tutti urlano ho provato a riflettere, partendo dal dolore di una madre che chiede il corpo del figlio, come Priamo nell?Iliade chiede il corpo di Ettore. Quanto alle vecchie frasi sullacredo che Salvini,abbiano molto dasui rispettivicon Mosca. Tutti attaccano Salvini e nemolti motivi, ma nessuno apre bocca sugli altri due”. Così Matteonella enews. “si è sganciata prima degli altri ed è fantastico notare come nessuno ricordi le frasi della leader di Fratelli d?Italia su Putin meglio dima tutti le rinfaccino a Salvini: sono esattamente le stesse frasi. Interessante che nessuno ricordi al?arrivo dei ...