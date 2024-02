Russia | la parata elettorale di Putin | il volo sul nuovo bombardiere nucleare Tu160M

Russia, la parata elettorale di Putin: il volo sul nuovo...

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) il via libera del Presidente, 'entrerà presto in servizio' Vladimirvola a bordo di unstrategico. La televisione di stato ha trasmesso le immagini del decollo dalla pista dello stabilimento per l'aviazione di Kazan, con il commento dell'inviato Pavel Zarubin entusiasta per la nuova missione del Presidente che poche ore prima