Russia: Calenda, ‘inaccettabile alleanza Lega con partito Putin’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “A proposito di Salvini abbiamo chiesto di avere evidenza della rescissione dell?accordo traUnita. Se ciò non avverrà promuoveremo una mozione di sfiducia in Parlamento. Non può essere accettato che ildi un Ministro di Governo sia ufficialmente alleato deldi Putin”. Così Carlonella sua newsletter. L'articolo CalcioWeb.