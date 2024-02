Russia: Calenda, ‘commemorazione Navalny ha fatto impazzire putiniani d’Italia’

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Non posso che partire dalla bellissima fiaccolata bipartisan che abbiamo promosso per ricordare Alexei. Mai prima di lunedì tutto l?arco parlamentare e tutti i sindacati avevano dato vita ad un?iniziativa comune. L?intervento dei tre ragazzi fuggiti dalladi Putin è stato l?apice di una serata commovente”. Così Carlodella sua newsletter. “L?aver promosso quell?evento ha però scatenato un?ondata di odio social che deve farci riflettere. La propaganda di Putin è ben presente in Italia. In molti casi sono bot russi ma, consapevoli o meno, pagati o per libera idiozia, anche tante figure pubbliche, che spopolano nei nostri talk show, stanno contribuendo a portare avanti le tesi del dittatore russo e a fomentare l?odio contro chiunque vi si opponga. La commemorazione bipartisan di ...