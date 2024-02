Russell Crowe senza barba | il taglio dopo 5 anni è drastico | FOTO

Russell Crowe si taglia la barba dopo cinque anni per esigenze di scena. FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Da cinquenon tagliava la, sfoggiata orgogliosamente anche all’ultimo Festival di Sanremo, ma l’attore australiano non ha esitato a sbarazzarsene per esigenze di copione. Ed è apparso sul sui profilo Twitter. “L’attore si prepara #20. Prima rasatura dal 2019“, si legge nella caption della(fonte: X)Undovuto, come detto, a motivi artistici visto chevestirà i pdel nazista Hermann Göring nel film Nuremberg diretto da James Vanderbilt. Le riprese cominceranno il prossimo marzo in Ungheria, ma ...