Ruben regista di talento? “No | so solo rompere le scatole”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il mondo diAntonio Perez Becerril è grande, non si lascia contenere da una delle sue storie. Noi possiamo con, ilmessicano di adozione bergamasca, parlare di vecchi e nuovi progetti, di tutti gli incontri cheha continuato ad avere nel mondo che più gli piace, quello compreso fra lo spettacolo di chi fa spettacolo e lo spettacolo delle vite apparentemente più comuni. Cristiano Malgioglio e Alessio Boni, Mirko Frezza e Penelope Cruz, Cristian l’addetto alla sicurezza e Juan il portinaio. Ogni occasione è buona per fare mostra di una copiosa morale dell’imprevedibile che è diventata la sua cifra stilistica, segno inconfondibile: “Ho studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, molto difficile entrare. Un’eccellenza mondiale. Non so come ci sia riuscito. Ma non avevo un centesimo per mantenermi a Roma, ...