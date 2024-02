Rubati profumi per un valore di 1 200 euro | Ladro arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Teramo - Un episodio di furto ha portato all'arresto di un uomo di origine straniera da parte deidella stazione di Silvi il 20 febbraio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'individuo aveva fatto irruzione in un negozio specializzato nella vendita di prodotti per l'igiene e la cosmesi, staccando i dispositivi antitaccheggio da varie articoli di bellezza. Nascondendo la merce sotto il giubbotto, ha tentato di allontanarsi senza essere scoperto. Tuttavia, i dipendenti del negozio hanno notato il suo comportamento sospetto e hanno cercato di fermarlo, richiamando l'attenzione anche di una pattuglia didi passaggio. Grazie alla prontezza d'intervento dei militari, l'uomo è stato bloccato poco distante dal negozio, ...