Rubate 6mila bottiglie alla cantina Mottura | Sottratti interni bancali | i ladri sapevano come muoversi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un furto da esperti di vino. Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio ihanno forzato il cancello dell'azienda agricolaper portare via bendella celebre e premiatadi Civitella d'Agliano, in provincia di Viterbo. Sono andati a colpo sicuro, scegliendo soprattutto le etichette di Grechetto, a partire dal Poggio della Costa 2022 di cui sono state portate via 4mila, ma anche rossi, spumanti e il muffato prodotto. Il valore del bottino supera i 90mila euro. Il GrechettoAmarene e Brunello LaSergioè una delle cantine più note e celebrate del Lazio, nella guida del Gambero Rosso si è aggiudicata il premio Tre Bicchieri per 18 volte grazie al prezioso lavoro sul Grechetto, ...