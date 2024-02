Rovigo, acquistate pistole Beretta per 13 vigili: “Ci auguriamo che non serva usarle”

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024. Nella sede del Comando della Polizia Locale, si è tenuta mercoledì mattina la presentazione ufficiale della consegna dellePx4, agli agenti del reparto operativo che hanno seguito l'apposito percorso. All’incontro erano presenti, oltre agli agenti di polizia locale, anche il commissario prefettizio Gianfranco Tomao e il comandante Alfonso Cavaliere. Le, saranno in dotazione complessivamente a dodici agenti più l'ufficiale. Tomao: “L’augurio è che non” Nel suo primo momento pubblico ufficiale, il commissario prefettizio Gianfranco Tomao ha sottolineato: “Colgo questa occasione, per salutare il comandante Alfonso Cavaliere, il vice Giampaolo Sprocatti e tutti gli agenti della Polizia locale, ringraziandoli per l'importante ...