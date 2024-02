Rotture celebri: le storie d'amore interrotte che hanno spezzato il cuore dei fan

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano – C’è chi dà ormai come cosa fatta la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Al netto delle indiscrezioni, per ora né confermate né smentite dai diretti interessati, resta un dato di fatto: la notizia della presunta crisi è stata il principale argomento di conversazione della giornata, come sempre accade quando al centro dei rumors finiscono le coppie-simbolo del mondo dello spettacolo. E i Ferragnez (per i quali è stato pure coniato un neologismo dato dalla fusione dei due nomi) non potevano fare eccezione. L’anno scorso la rottura che ha fatto più scalpore è stata indubbiamente quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in quel caso arrivata quasi “a ciel sereno”. Una vicenda che è stata anche anche sviscerata (dal punto di vista della presentatrice tv) in una docuserie di successo su Netflix, dal titolo “Unica” (appellativo che lo storico capitano della Roma le aveva dedicato ...