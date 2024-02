Rottamazione Quater | come pagarla online con Easypol

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il mese di febbraio rappresenta per i contribuenti il momento per pagare la terza rata della, la cui scadenza è stata stabilita per il 28 di questo mese, con possibilità di saldare entro i cinque giorni successivi, vale a dire entro lunedì 4 marzo 2024. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, permette ai cittadini di poter estinguere i propri debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, senza dover versare ulteriore denaro derivante da interessi, sanzioni e aggio. In questo modo, si ottiene un doppio beneficio, perché se da una parte il contribuente si potrà regolarizzare con il fisco risparmiando soldi, dall’altra la Pubblica Amministrazione riuscirà a ridurre le somme da riscuotere e i tempi di riscossione. Malgrado questa agevolazione sia stata accolta favorevolmente da milioni di cittadini, esistono ancora ...