Ronaldinho show in Turchia | gol in rovesciata in un Reality – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è riapparso in Tv e stavolta l’ha fatto in unindove ha sfoggiato le sue qualità a 43 anniè riapparso in Tv e stavolta l’ha fatto in unindove ha sfoggiato le sue qualità a 43 anni., aos 43 anos, na televisão da Turquia. Quem sabe, nunca esquece. pic.twitter.com/OheosSN5ij — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) February 22, 2024 Dopo essersi esibito in una partita due contro due di Footvolley, si è cimentato anche nel Beach Soccer dove ha segnato un gol indavvero notevole. L’ex Milan è stato applaudito da tutti i partecipanti con cui poi ha scambiato due parole e battute.