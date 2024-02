Roma | ultras del Feyenoord nella capitale | 'Oggi massacro'

La maggior parte è attesa questa mattina. Ma i primi sono arrivati già ieri pomeriggio, mescolandosi tra i normali turisti che ogni giorno affollano Roma . "Non puoi bandire un fan del Feyenoord ", si legge sopra una foto condivisa dagli account Instagram dei tifosi olandesi. Di fronte al Colosseo ci sono 5 Feyenoorder che esibiscono la bandiera

(Di giovedì 22 febbraio 2024)resta ad alto rischio, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi olandesi. In queste ore ne erano attesi circa duecento...

I fascisti della Roma insultano gli ultras della Lazio ricordando che la storia biancoceleste è antifascista - Il Derby di Roma è per tradizione uno scontro sportivo tra due parti della città, laziali e Roma nisti, che nello stadio si sbeffeggiano a suon di striscioni, più o meno ... (247.libero)

Striscione ultras Roma : “Non siete degni di questa maglia - luridi mercenari” - Pesante Striscione di contestazione da parte degli ultras della Roma del Gruppo Quadraro. Su un lungo Striscione appeso per le strade della Capitale, si legge una ... (sportface)

Roma - alcuni ultras del Feyenoord nella capitale : 'Oggi massacro' - Roma - Feyenoord resta ad alto rischio, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi olandesi. In queste ore ne erano attesi circa duecento... (calciomercato)

Roma, i tifosi del Feyenoord al Colosseo: “Oggi massacro”. Prime schermaglie social: Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in ... forzaroma.info

Roma-Feyenoord, arrivano i primi tifosi olandesi: "non potete fermarci": Ma i primi sono arrivati già ieri pomeriggio, mescolandosi tra i normali turisti che ogni giorno affollano Roma. “Non puoi bandire un fan ... La sera prima della partita 200 ultras giallorossi, ... roma.repubblica

È il giorno di Roma – Feyenoord, Capitale blindata: mille agenti contro il pericolo hooligans: L’attenzione è massima perché nel 2015 un gruppo di ultras del Feyenoord devastò la Barcaccia in ... gara che decide il nostro destino” ha dichiarato l’allenatore della Roma Daniele De Rossi. terzobinario