Colleferro. Sventato un tentativo di truffa - Questura di Roma | Polizia di Stato

(Di giovedì 22 febbraio 2024)della Polizia Locale diCapitale: liberati 5 appartamenti trara e. Sgombero della Polizia Locale dial– Ilcorrieredellacitta.comNuovi episodi diabusiva degli appartamenti a. Questa volta gli abusivi sono stati rintracciati all’interno di stabili sotto la gestione dell’, con situazioni che sono state riscontrate tra l’area Sud ed Est della Città Eterna. In tutte le situazioni sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale diCapitale, che hanno riconsegnato i locali all’ente residenziale.di...

Roma, sventati tentativi di occupazione negli alloggi ATER: blitz a Torpignatta, Corviale e Trullo: Nuovi episodi di occupazione abusiva degli appartamenti a Roma. Questa volta gli abusivi sono stati rintracciati all’interno di stabili sotto la gestione dell’ATER, con situazioni che sono state ... ilcorrieredellacitta

Record di presenze all'Olimpico per il playoff di Europa League: Feyenoord, Slot: “Sappiamo come funziona a Roma: loro furbi e esperti, e gli arbitri…guardate Mancini!” Non solo campionato di Serie A con il recupero tra Torino e Lazio. Nella serata di giovedì si ... informazione

Russia: ministero Difesa, distrutti nella notte un drone e un missile S-200 ucraini: Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Nella notte è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando un velivolo senza pilota e un missile ... agenzianova