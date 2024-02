Roma - Feyenoord sarà uno spettacolo all' Olimpico , per il sold out da record. Sono previsti 68 mila spettatori, tutti giallorossi, perché per gli olandesi c'è il divieto di trasferta. Nonostante

Roma-Feyenoord, è allarme nella Capitale: città blindata (Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma-Feyenoord è una partita molto sentita. La gara permetterà il passaggio del turno agli ottavi di EL: il piano sicurezza. Daniele De Rossi ufficializzato nuovo allenatore della Roma – (ilcorrieredellacitta.com)Roma-Feyenoord, sfida decisiva sia in campo che fuori. I giallorossi si giocano la permanenza in Europa League, nonché l'accesso agli ottavi di finale della competizione. C'è molta strada da fare, un ultimo ostacolo prima di provare a passare alla fase successiva. De Rossi pronto al tutto per tutto nella sua prima sfida decisiva da allenatore: "Penso solo a passare il turno", ha detto alla vigilia del match. Per quanto concerne quello che succederà invece fuori dall'Olimpico, i cancelli apriranno alle 18.30 con le squadre che affronteranno la consueta fase di riscaldamento ...

