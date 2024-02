Roma | corteo per Valerio Verbano | bruciato fantoccio con sembianze Meloni

Roma Montesacro, corteo per Valerio Verbano: bruciato un fantoccio con le sembianze di Meloni. Strade chiuse e bus deviati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Undi cartone con ledi Giorgiaè statoda alcuni manifestanti, circa 1200, riuniti in via Monte Bianco, a Montesacro, in ricordo di, militante appartenente all’area di Autonomia Operaia ucciso a44 anni fa. Le immagini riprese dalla Polizia scientifica sono ora al vaglio e le indagini in corso. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera.