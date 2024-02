Roma | Campidoglio contro le baby gang | ecco il piano del Comune

Navalny, a Roma oggi tutti i partiti in piazza del Campidoglio per una fiaccolata

AGI - "Ucciso da Putin. Ucciso ma non piegato". È uno dei messaggi per Alexei Navalny lasciati in piazza del Campidoglio sotto una gigantografia dell' immagine ... (agi)

Piano Campidoglio, 'in 10 anni 100 nuovi parchi per Roma': Cento aree verdi della Capitale saranno recuperate, riqualificate e valorizzate nell'arco dei dieci anni di due consiliature: è il progetto '100 Parchi per Roma', presentato nel pomeriggio in ... ansa

Bufalotta: Veloccia, ok al progetta edilizio ma “non un metro cubo in più di quanto autorizzato”: risponde alla domanda su cosa chiederà il Campidoglio al fondo immobiliare Tulipa che, per conto del gruppo Banca Finit, ha comprato 13 terreni, per 22omila metri cubi edificabili, nel quartiere ... radiocolonna

Mobilità/Ztl e tariffe bus turistici, Patané: “Tutto bloccato, non arriva decreto al Mit”: Senza il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Campidoglio non può approvare il piano di revisione delle Ztl ... radiocolonna