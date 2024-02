Rodrigo D'Erasmo firma la colonna sonora di "Caracas"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 1° marzo uscirà in digitale (https://orcd.co/caracas-ost) edita da EDIZIONI CURCI eta dal compositore e polistrumentistala soundtrack dell’atteso “CARACAS”, film diretto da MARCO D’AMORE che uscirà nelle sale cinematografiche il 29 febbraio. Tratto dall’opera letteraria “Napoli Ferrovia” di Ermanno Rea, la pellicola ha come protagonisti Toni Servillo, Marco D’Amore e Lina Camélia Lumbroso e racconta le anime di Napoli dagli occhi di uno scrittore quasi ottantenne tornato nella sua città dopo molti anni. Soggetto e sceneggiatura sono di Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio. «Caracas è un film impossibile da inserire in una sola categoria. – spiega– È un lavoro potente, coraggioso intenso e necessario. Unico nel suo ...