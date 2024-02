Roberta Bruzzone | psicologa e criminologa investigativa a Udine 21 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 22 febbraio 2024), celebreforense,e volto televisivo, porterà nei prossimi mesi nei teatri e nelle venue estive il suo spettacolo – conferenza che analizza un tema più che mai attuale, quello della manipolazione affettiva mortale e della violenza sulle donne. Con “Favole da Incubo”, la dott.ssasarà protagonista anche in Friuli Venezia Giulia, domenica 21al Castello di(inizio ore 21.00). I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti ...