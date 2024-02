Rimuovere le app in background non è un'idea così furba: cosa succede davvero

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ci sono molti utenti che pensano sia necessariodurante la giornata le app che compaiono sullo schermo come attive in. I minuti impiegati per questa operazione, secondo un recente fact-checking, potrebbero essere impiegati in qualsiasi altro modo.

Google può rimuovere app e giochi dal Play Store senza avvisare chi ci ha speso soldi - Google può rimuovere app e giochi dal Play Store per diversi motivi, ma chi ci ha speso soldi ha almeno il diritto di essere avvisato, no? L'articolo Google può ... (tuttoandroid)

Rimuovere app preinstallate di Windows e componenti di sistema - Il fenomeno dei "Bloatware" è quello che ha rovinato per anni le prestazioni dei computer nuovi ed un vero fastidio per tutti gli utenti, quelli principianti che non ... ()

Aggiungere o rimuovere app in avvio automatico su Windows 11 e 10 - Su Windows abbiamo diversi metodi per Aggiungere o rimuovere app in avvio automatico su Windows 11 e 10, utilizzando solo gli strumenti integrati all'interno del ... ()

Rimuovere le app in background non è un’idea così furba: cosa succede davvero: Ci sono molti utenti che pensano sia necessario rimuovere durante la giornata le app che compaiono sullo schermo come attive in background ... fanpage

App infette, spiano WhatsApp e svuotano i conti: cancellatele subito: Tale virus è comandato da remoto e riesce a insinuarsi in modo efficace nel telefono per spiare qualsiasi aspetto. Ecco la lista delle 12 app da rimuovere il prima possibile e non scaricare per nessun ... pianetacellulare

Google Messaggi potrebbe essere pronto per una nuova ondata di utili aggiornamenti: Cosa hai bisogno di sapereI segnali nascosti nella beta di Google Messaggi hanno rivelato potenziali funzionalità imminenti, inclusi effetti fotocamera e ... gossipitaliano