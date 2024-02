Rimborso Canone Rai | la fascia di età a cui spetta il rimborso

Canone RAI 2024: importo, scadenza, esoneri e moduli di rimborso

(Di giovedì 22 febbraio 2024) IlRai è un’imposta che devono versare tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo in casa. Non tutti sanno però che ci sono delle determinate categorie di abbonati che possono usufruire dell’esenzione delRai, a chiil– Ilcorrieredellacittà.com Scopriamo a chiildel pagamento e come richiederlo. Cos’è ilRai e come si paga Come anticipato, ilRai altro non è che una tassa di abbonamento alla Rai (Radio televisione Italiana) che si paga annualmente in misura unica per ogni nucleo familiare. Con la nuova Legge di Bilancio l’ammontare delRai è passato da 90 a 70 Euro. Ma come si paga l’imposta? ...