Riga-Reyer Venezia | Eurocup Femminile | ultime e diretta TV

Armani Milano 16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Milano 16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Venezia 17 Europeo in programma dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Riga,

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 18.30, al Rimi Olympic Center, ilospita lanella gara valida per l’andata dei quarti di finale dell’2024. Una sfida complicata ma tutto sommato alla portata della, che cerca anche un riscatto dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia subita per mano di Schio. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove vedere inil match: leCrediti foto:FacebookSi prospetta quasi uno ...

EuroCup Women - TTT Riga vs Reyer Venezia, diretta streaming: Umana Reyer Venezia in campo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio alle ore 18.30 italiane, per l'andata dei quarti di finale di Eurocup Women in casa del fortissimo TTT Riga (Lettonia) al ... pianetabasket

Eurocup, TTT Riga-Umana Reyer: come vedere in tv e in streaming i quarti di finale: Archiviata l'avventura della Frecciarossa Final Four della Coppa Italia di Torino, l'Umana Reyer è pronta a tornare in campo per l'andata dei quarti di finale di Eurocup Women, giovedì 22 febbraio ... veneziatoday

EuroCup Women - Reyer Venezia nella tana del TTT Riga, quarti di finale: Archiviata l'avventura della Frecciarossa Final Four della Coppa Italia di Torino, l'Umana Reyer è pronta a tornare in campo per l'andata dei quarti di finale di ... pianetabasket