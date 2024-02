Ricordi le 2 lire? Controllale | se ne hai una così vale migliaia di euro

1000 Lire Montessori, che fortuna se ce l'hai: ecco quanto vale oggi

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’è una moneta in particolare delle vecchieche può essere una gallina dalle uova d’oro, andiamo a scoprire di quale conio si tratta nelle prossime righe. Magari puoi riconoscerne qualcuna tra quelle che hai conservato. Ad oggi, di collezionisti appassionati di monete ce ne sono davvero tanti, e di pari passo va anche il collezionismo di francobolli. Ogni paese ha le proprie regole in merito alle emissioni monetarie, ed è molto difficile poter conteggiare in termini di numeri tutte le diverse tipologie di monete esistenti. La lira è stata una valuta molto amata, però purtroppo dal 1° Marzo 2002 – circa 20 anni fa ormai – è stata mandata in pensione, ed al suo posto è subentrato l’che ormai è la moneta che tutti utilizziamo da molti anni. Ma sapete quando è nata la lira? Un po’ di storia La lira era presente sin da prima dell’Unità ...