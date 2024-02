“Repubblica” svela che il sito italiano “russofilo” è di un iscritto a FdI Ma è una doppia super-bufala…

Arabia Saudita svela The Red Sea, una meta tutta nuova sul Mar Rosso. La promessa: lusso a impatto zero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Che Amedeo Avondet sia stato o sia ancora di destra, non c’è dubbio, che faccia attività politica dichiarandosi “patriota”, nemmeno, che abbia simpatizzato e forse militato in Fratelli d’Italia senza mai essere eletto da nessuna parte, non si può certamente negare, così come è palese, a leggere i suoi social, le sue simpatie per i vari “destrorsi” estremi e “sciolti” come Alessandro Orsini, Diego Fusaro, Francesca Totolo e il generale Vannacci. Ma allo stesso tempo non si può negar un dettaglio non proprio marginale: Amedeo Avondet, l’attivista putiniano che – secondo “” – sul, il Corrispondente, avrebbe rivelato, primo, forse nel mondo, che lo straniero ucciso il 13 febbraio alle porte di Alicante era in realtà Maxim Kuzminov, il pilota russo che aveva disertato in Ucraina con il suo elicottero, non ha nulla a che fare con Fratelli ...