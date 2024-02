Rennes-Milan | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

Milan-Rennes 3-0: video, gol e highlights

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al Roazhon Park, il match valido per gli spareggi di Europa League 2023/2024 traAl Roazhon Park, il match valido per gli spareggi di Europa League 2023/2024 tra. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SUNEWS24

La sfida tra rossoneri alla vigilia dell’andata a San Siro veniva ritenuta molto più equilibrata di quanto si è visto in campo e il 3-0 con cui il Milan si è ... (infobetting)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Ecco le formazioni ufficiali: RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; D. Doué, ... (oasport)

Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno pranzato con i dirigenti del Rennes in vista della gara di ritorno dei playoff di Europa League (pianetamilan)

L’ombra di Ibra su Pioli: “Ecco da cosa dipende”: Per non rovinare la splendida prestazione dell’andata, questo pomeriggio il Milan dovrà difendere l’ottimo 3-0 maturato appena una settimana fa a San Siro nello spareggio contro il Rennes per accedere ... calciomercato

Rennes-Milan, formazioni ufficiali: Jovic dal primo minuto, Loftuss-Cheek in panchina: Una vittoria sicura, un vantaggio abbastanza largo, ma non è ancora finita. Il Milan domani è impegnato nella gara di ritorno contro il Rennes in Europa League dopo il ... ilmessaggero

LIVE Alle 18.45 Rennes-Milan, le ufficiali: Pioli con Kjaer, Musah e Jovic: Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli affronterà in trasferta il Rennes, nel match valevole per il ritorno dei playoff... Stefania Palminteri Redattore 22… Leggi ... informazione