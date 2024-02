Rennes-Milan | Simon Kjaer non ci sta | l’arbitro l’ha decisa con…

Il Milan supera l'ostacolo Rennes, Kjaer: “Bene il primi 15', poi l'arbitro ha iniziato a decidere”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilperde ama centra la qualificazione agli ottavi di Europa League. Nel post-partita ha parlatoIlpassa agli ottavi di finale di Europa League, I rossoneri di Stefano Pioli soffrono più del dovuto contro ilal Roazhon Park ma, nonostante il 3-2 inferto dai francesi, riescono a passare il turno in virtù della vittoria per 3-0 ottenuta nella gara d’andata a San Siro. Gran protagonista di serata Benjamin Bourigeaud con la sua tripletta che ha permesso aldi vincere davanti al suo pubblico. La difesa delsubisce altre tre reti dopo le quattro sberle di Monza. Un problema quello in difesa che Pioli dovrà immediatamente risolvere in vista del finale di stagione ed in primis verso la sfida con l’Atalanta di ...