Rennes-Milan | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Alle 18.45 il Roazhon Park ospita il ritorno dei playoff di Europa League tra Rennes e Milan: ecco le probabili formazioni di Pioli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo il ko per 4-2 sul campo del Monza, iltorna in Europa League per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale. Il 3-0 di San Siro consente ai rossoneri di avere un buon margine per gestire la gara, ma vista la sconfitta subita in campionato, Pioli vorrebbe evitare un secondo ko consecutivo. Il, dal canto suo, proverà il tutto per tutto per ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico. Vediamo i dettagli del match. Ledi(4-4-2) – Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.(4-2-3-1) – Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. Il...