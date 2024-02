Rennes-Milan le pagelle e il tabellino della partita

Pagelle Rennes Milan: i voti ai protagonisti del match

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) . Gara di ritorno per i rossoneri che in Francia vogliono chiudere i conti in vista degli ottavi di finale. Dopo il 3-0 dell’andata, iltorna in campo questa sera per il ritorno dei playoff dell’Europa League. La squadra rossonera, con più di un piede agli ottavi, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.