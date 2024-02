Rennes-Milan | le formazioni ufficiali | Reijnders con Musah e Bennacer | ci sono Jovic e Gouiri

LIVE Alle 18.45 Rennes-Milan: Pioli con Kjaer, Musah e Jovic

Rennes-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta di Pioli sull’attacco: Reso noto l'undici titolare schierato dall'allenatore rossonero, continuano ad esserci sorprese in mezzo al campo. spaziomilan

Rennes-Milan, formazioni ufficiali: Jovic c’è, la scelta su Loftus Cheek: Tutto pronto per il match di ritorno degli spareggi di Europa League tra Rennes e Milan. Squadre in campo in questo giovedì 22 febbraio alle 18:45 in un Roazhon Park gremito per spingere la squadra ... footballnews24

Le UFFICIALI di Rennes-Milan: la scelta su Leao, Theo e Pulisic: Il Milan si prepara ad affrontare il Rennes nei play-off di Europa League. In terra francese i rossoneri vanno alla ricerca del pass per gli ottavi di finale forti del 3-0 conquistato all’andata. onefootball