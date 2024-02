Rennes-Milan Europa League | 22-02-2024 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Jovic con Leao

Rennes Milan, le probabili formazioni degli spareggi di Europa League

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La sfida tra rossoneri alla vigilia dell’andata a San Siro veniva ritenuta molto più equilibrata di quanto si è visto in campo e il 3-0 con cui ilsi è liberato delè molto più che un’ipoteca per gli ottavi di finale dell’e somiglia a un segnale lanciato alle favorite per InfoBetting: Scommesse Sportive e