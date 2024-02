Rennes-Milan 2-2 LIVE | Leao!

Rennes-Milan 2-1 LIVE: doppietta di Bourigeaud

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Secondo round, si va in scena.si affrontano alle 18.45 al Roazhon Park nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte...

Secondo round, si va in scena. Rennes e Milan si affrontano alle 18.45 al Roazhon Park nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte... (calciomercato)

Europa League: Rennes - Milan 2-2 DIRETTA e FOTO: Al 58' Rennes-MILAN 2-2 Rete di Rafael Leao. Il portoghese parte palla al piede da centrocampo, resiste al ritorno di Seidu, salta in velocità Omari, vince il rimpallo con Mandanda e insacca a porta ... ansa

Milan avanza in Europa League nonostante la sconfitta contro il Rennes: Scenderà in campo anche nel tardo pomeriggio anche il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri saranno ospitati dal Rennes per il secondo atto dei sedicesimi di finale. La formazione meneghina riparte dal ... informazione

Europa League: le ufficiali delle 18:45: Oltre Rennes vs Milan si giocano altre tre partite in contemporanea alle 18:45. Di seguito tutte le formazioni ufficiali degli altri tre campi di Europa League. calciostyle