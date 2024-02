Rennes-Milan 1-1 al 45' | Jovic risponde a Bourigeaud

Europa League: Milan con Jovic titolare contro il Rennes

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Secondo round, si va in scena.si affrontano alle 18.45 al Roazhon Park nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte...

Luka Jovic ristabilisce subito il punteggio di parità in Rennes-Milan , partita di ritorno dei playoff di Europa League al 'Roazhon Park' (pianetamilan)

Milan avanza in Europa League nonostante la sconfitta contro il Rennes: Scenderà in campo anche nel tardo pomeriggio anche il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri saranno ospitati dal Rennes per il secondo atto dei sedicesimi di finale. La formazione meneghina riparte dal ... informazione

Rennes-Milan, Pioli senza dubbi: svelato il piano partita: Le parole del tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport, chiara indicazione sul comportamento del Milan in mezzo al campo. Tutto pronto per l’inizio della gara tra Rennes e Milan, di scena al ... spaziomilan

Rennes Milan, Jacobelli: «Le scelte di Stephan fanno capire questa cosa»: Nel pre partita di Rennes Milan, ospite in studio a Milan Tv, c’è Xavier Jacobelli. Si è così espresso sulle scelte di Stephan per il match Le parole nel pre partita di Rennes Milan, in studio a Milan ... milannews24