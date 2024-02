Regolamento Roma-Feyenoord | cosa succede in caso di pareggio ritorno playoff Europa League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildi: eccoindineldeidi2023/2024. 1-1 a Rotterdam nel primo dei due atti dei sedicesimi della seconda competizione Uefa per importanza, i giallorossi vogliono superare il turno e devono dunque vincere, che sia nei tempi regolamentari oppure negli eventuali supplementari o rigori. Già, perché indi nuovo(1-1, ma anche 0-0, 2-2 e così via, visto che i gol fuori casa non valgono più doppio), verranno giocati i due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, indi ulteriore parità si procederà coi calci di rigore. SportFace.