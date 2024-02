Referendum locale boccia l'espansione della GigaFactory tedesca di Tesla. Ma il voto non è vincolante

Tegola 'democratica' in pure stile "Nimby" (non nel mio cortile) per l'auto elettrica e Tesla in Germania : come sottolinea oggi il sito del Financial Times, i ... (quotidiano)

Riforme: Meloni, referendum sara' occasione storica ma non e' su di me o Governo: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - "Quando la riforma" del premierato "arrivera' a referendum e la parola verra' data agli italiani avremo un'occasione storica. ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Referendum locale blocca l'espansione di Tesla in Germania: Tegola 'democratica' in pure stile "Nimby" (non nel mio cortile) per l'auto elettrica e Tesla in Germania: come sottolinea oggi il sito del Financial Times, i residenti della città di Gruenheide, nell ... ansa

Referendum locale bocca l'espansione della GigaFactory tedesca di Tesla. Ma il voto non è vincolante: Il referendum cittadino non è vincolante, quindi sindaco e organi preposti possono concedere i necessari permessi a Tesla nonostante la contrarietà della popolazione locale. I politici locali, ... dmove