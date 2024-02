E poi, l'annuncio dei lavori Rfi per quasi 20 milioni di euro dall'incontro urgente sulla linea ferroviaria Bologna - Ravenna concordando i correttivi da mettere in campo al più presto per

Ravenna, lavori e più comunicazione per i disagi sulla linea Ravenna-Bologna (Di giovedì 22 febbraio 2024) Ravenna, 22 febbraio 2024 – Si corre ai ripari. O almeno, si cerca di migliorare la situazione. Perché per risolvere i problemi della linea ferroviaria Ravenna-Bologna, ‘incoronata’ nei giorni scorsi dal report ‘Pendolaria’ di Legambiente come una delle peggiori d’Italia per ritardi e disagi, servirà tempo. Ieri c’è stato un incontro in Regione a cui hanno partecipato, oltre all’assessore regionale a Trasporti e Infrastrutture Andrea Corsini, il Comune di Ravenna, i vertici regionali di Trenitalia Tper e Rfi e i comitati Rombo e Crufer. La maggiore novità è l’annuncio dei lavori di Rfi per quasi 20 milioni di euro sulla tratta Castelbolognese-Russi, che partiranno a metà maggio e termineranno a inizio ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Si corre ai ripari. O almeno, si cerca di migliorare la situazione. Perché per risolvere i problemi dellaferroviaria, ‘incoronata’ nei giorni scorsi dal report ‘Pendolaria’ di Legambiente come una delle peggiori d’Italia per ritardi e, servirà tempo. Ieri c’è stato un incontro in Regione a cui hanno partecipato, oltre all’assessore regionale a Trasporti e Infrastrutture Andrea Corsini, il Comune di, i vertici regionali di Trenitalia Tper e Rfi e i comitati Rombo e Crufer. La maggiore novità è l’annuncio deidi Rfi per quasi 20 milioni di eurotratta Castelbolognese-Russi, che partiranno a metà maggio e termineranno a inizio ...

