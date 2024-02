Rapina un negozio e picchia il titolare | arrestato in provincia di Latina

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Nella serata del 21 febbraio, a Sabaudia, unaha visto protagonista un uomo, classe 1989, residente nella località pontina. L’uomo, entrato in undi generi alimentari per acquistare delle bottiglie di birra, ha successivamente minacciato e aggredito ildel, un cittadino indiano classe 1981, residente anch’esso a Sabaudia. Minacce e Aggressione alAl momento del pagamento, l’aggressore ha rifiutato di saldare il conto, rivolgendo minacce e insulti aldel. L’escalation di violenza è culminata con l’aggressione fisica, durante la quale l’uomo ha sottratto 60 euro dalla tasca dei pantaloni della vittima. Tempestivo Intervento dei Carabinieri Grazie all’immediato ...

