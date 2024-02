Ragazza investita al Corso Vittorio Emanuele finisce in ospedale: "Subito strisce pedonali rialzate"

Dl Caivano, Ciambriello si investa su minori con prevenzione: "Il Rapporto Antigone ha fatto emergere alcuni dati: abbiamo 17 istituti penitenziari in tutta Italia e recentemente, e non solo in base al 'Dl Caivano', abbiamo avuto come detenuti in istituti ... ansa

Ragazza investita al Corso Vittorio Emanuele finisce in ospedale: “Subito strisce pedonali rialzate”: quando sarebbe stata investita da un motorino. La giovane è caduta a terra rovinosamente, ferendosi con varie escoriazioni, ed è stata subito soccorsa dalle persone che erano in strada. La ragazza, ... fanpage

Generazione fragile, parlano i presidi: «L’errore è il loro incubo, i ragazzi sono sotto stress: tocca agli adulti aiutarli»: ANCONA Fratture sociali, contingenze storiche, la grande incertezza generata dai due conflitti che infiammano il pianeta. Per Alessandra Rucci tra la scuola e il resto del mondo la distanza ... corriereadriatico