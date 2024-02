Raccolta abiti usati a Ladispoli | posizionati i nuovi contenitori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – L’Amministrazione comunale informa che in questi giorni si sta provvedendo alla sostituzione degli attualistradali adibiti alladegli. “La modifica sostanziale – ha commentato l’assessore all’igiene urbana, Marco Pierini, non è solo nella grafica del contenitore. A seguito delle sostituzioni, infatti, verrà implementata, per ogni postazione di, l’installazione di telecamere per contrastare l’abbandono di rifiuti di altro genere. Nei, che sono dotati di un sistema di apertura antintrusione, è possibile conferire, scarpe, borse e zaini, accessori d’abbigliamento, biancheria e tessuti per la casa. I capi e i prodotti tessili devono essere inseriti in sacchetti ...