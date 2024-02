Quotidiano sbaglia i numeri vincenti del Superenalotto | anziano crede di essere diventato milionario

Crede di aver vinto al Superenalotto 64 milioni, ma i numeri sul giornale erano sbagliati: “Li…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'amara sorpresa per l'uomo è arrivata quando è andato dal tabaccaio, mostrando la schedina: la combinazione riportata dal giornale però, erata.

L’opinione. Nadal in Arabia Saudita: criticare Rafa è sbagliato, ecco perché: Nella giornata di martedì abbiamo pubblicato la traduzione di un articolo del quotidiano spagnolo El País firmato da ... Se ciò non accadrà, dirò che ho commesso un errore e che ho sbagliato”. Nulla ... ubitennis

Sbaglia stanza e va a finire per sbaglio nel letto della suocera: denunciato per violenza sessuale: E’ quella raccontata dal quotidiano La Nazione, che ha visto protagonista un ... Uscito dal bagno, il ragazzo avrebbe sbagliato porta e stanza, entrando in quella della mamma della partner, ... strettoweb

Libertà stampa, il sottosegretario si sbaglia sulle mozioni. E' bagarrre: Il Governo arriva impreparato sui pareri sulle mozioni sulla libertà di stampa e sulla professione giornalistica. E le opposizioni partono all'attacco nell'aula della Camera stigmatizzando la 'mortifi ... informazione