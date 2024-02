“Questo non lo sapete” E forse Rosy Chin del Grande Fratello non voleva che uscisse | questioni di soldi

Questo progresso non solo promette di prolungare la vita di senza incidere sulla resistenza alla formazione di crepe (sapete che

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dalle polemiche per l’igiene in cucina alle ultime imitazioni di Simona Tagli, ale fuorisi è subito imposta come personaggio di spicco del gruppo. In queste ultime ore il pubblico non ha preso bene l’attacco della chef contro la new entry. Lunedì scorso ha infatti imitato le mosse della conduttrice e all’annuncio del bis in diretta gli utenti, che già si erano lamentati per la caricatura, hanno continuato ad attaccare. “Scenetta patetica, stasera vuole riproporre la presa in giro a Simona davanti a tutti. Che vergogna“, “Scenetta imbarazzante nuovamente riproposta”, sono alcuni dei commenti lasciati sulla piattaforma X. Ma questa volta non è il pubblico ma un volto noto a parlare della food blogger di origini cinesi che ha varcato la famosa porta rossa della casa a ...