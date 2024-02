Quel suo no che spiega tutto | non è Sanremo | la verità della psicologa su Sinner

Jannik Sinner, la verità della psicologa: "Quel suo no che spiega tutto". E non è Sanremo...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Che idea mi sono fatta di Jannik? Non lo conosco personalmente, però si percepisce chiaramente la sua capacità di tollerare la frustrazione e di sfruttare il momento giusto per riuscire a portare l'andamento del match a suo vantaggio. Il tennis, essendo uno sport individuale, espone l'atleta alla totale responsabilità degli eventi, si può fare affidamento solo su sé stessi e sulla propria auto-efficacia e cioè alla sensazione di avere il controllo sugli eventi”. Ha commentato così Luisa Cirimbilli, che nella vita di tutti i giorni è unaclinica e dello sport. Lo ha fatto alla testata Sportal.it. Il 22enne tennista altoatesino sta stupendo ed è già numero tre al mondo nonostante la sua giovane età, facendo meglio di Adriano Panatta (fermatosi a tre negli Anni 70) e vincendo già in questo inizio di stagione gli Australian Open (primo ...