Quattro varianti diverse per una berlina unica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La nuova DS 4, lanciata dalla Casa francese, rappresenta un'evoluzione significativa nel settore delle auto premium. Questo modello comprendedi allestimento: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera, ciascuna delle quali esprime un unico connubio di lusso, comfort e innovazione tecnologica. Il design della DS 4 è un perfetto equilibrio tra sportività e compattezza, con linee definite e un aspetto aerodinamico che ne esaltano l'efficienza e il fascino. L'eleganza dello stile francese è evidente nell'uso di materiali pregiati come la pelle Alcantara, il carbonio e il legno, che arricchiscono l'abitacolo con un tocco di raffinatezza. La DS 4 non si limita a stupire per il suo design, ma anche per le sue caratteristiche tecniche. Laoffre un eccellente isolamento acustico, una rivoluzionaria visione ...