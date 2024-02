Quarantennale del Parco regionale dei Castelli Romani Il bilancio degli eventi a Marino

di Tor Vergata a inaugurare le celebrazioni del quarantennale davanti a più di 3000 persone al Roma Summer Fest alla Cavea del davanti a più di 3000 persone al Roma Summer Fest alla Cavea del Parco

Pizza e vino: arte dell'abbinamento, insieme AVPN e AIS Campania: durante le giornate di celebrazione del quarantennale dell'Associazione". - Così Antonio Pace, presidente dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, spiega il senso dell'iniziativa svoltasi in Umbria: ... ansa

Marino, così il Vulcano Laziale ha plasmato i Colli Albani: in tanti al convegno organizzato dal Parco (FOTO): Il Sindaco Stefano Cecchi ha esordito ringraziando il Commissario Boccali per il lavoro intrapreso, ed ha espresso l’orgoglio per “essere stati la seconda tappa per i festeggiamenti del quarantennale ... castellinotizie

Marino, nel weekend visita gratuita al Mitreo: prove generali per la riapertura con l’Archeoclub Colli Albani: Sabato 17 e domenica 18 febbraio si terranno visite guidate al Mitreo di Marino, prossimo alla riapertura con la gestione dell'Archeoclub Colli Albani ... castellinotizie