Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nella classifica WTA? Best ranking già certo | e se vincesse ancora…

(Di giovedì 22 febbraio 2024)si è qualificata per le semifinali del1000 di Dubai 2024, archiviando così il miglior risultato della carriera e aggiornando il suo. La 28enne toscana, dopo aver battuto nell’ordine la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la canadese Leylah Fernandez e la greca Maria Sakkari, ha superato i quarti grazie al forfait di Elena Rybakina. La kazaka, n.4 al mondo e vincitrice di Wimbledon nel 2022, si è ritirata stamattina ancor prima di scendere in campo a causa di un problema gastrointestinale., 26ma dopo l’ultimo aggiornamento della, balza virtualmente al 21° posto (potrebbe essere poi scavalcata al massimo da due giocatrici) e bussa alle porte della top20, con la possibilità di far breccia tra le prime ...