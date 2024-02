Quante partite salta Thuram e quando torna dopo l’infortunio | i tempi di recupero

Semifinale - mercoledì 7 febbraio ore 18 Finale 3º/4º posto - sabato 10 febbraio 2024 Finale - domenica 11 febbraio 2024 Quali partite del Napoli salta Osimhen Victor Osimhen quindi non lascerà la

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'infortunio di Marcusnon è grave. L'Inter tira un sospiro di sollievo dato che perderà il giocatore per 15-20 giorni, in tempo per il ritorno contro l'Atletico Madrid in Champions.