Cos'è la discriminazione degli Iban (e perché è un problema in Europa)

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I, percepiti come neutrali e oggettivi, possono essere invece fonte di discriminazionemettono in condizioni di scegliere cosa includere e cosa escludere mantenendo le strutture di potere attuali, che sono fonte di oppressione e ingiustizia sociale per milioni di persone. Isono infatti «situati», ovvero sono profondamente influenzati dal contesto in cui vengono raccolti. LEGGI ANCHE – Lady Gaga è l’icona della seconda stagione di ‘Fortnite Festival’ Chi ha il potere di raccogliere e analizzare i? E chi non ce l’ha? Chi è che consulta chi? Sono domande che Donata Columbro, nel suo nuovo libro edito da Il Margine, invita lettrici e lettori a fare e a farsi per evitare che questi, invece di aiutare, diventino ...

Ultime notizie Medicina 2024 : esordio per la banca dati. Quando sono i test? (aggiornamento 22 FEBBRAIO) Test Medicina 2024 in arrivo importanti modifiche al ... (termometropolitico)

Bce: Etf su bitcoin non cambiano sostanza, e' solo bolla speculativa: E' quanto si legge in un post sul sito della Bce a firma di Ulrich Bindseil and Jurgen Schaaf. Il livello dei prezzi del Bitcoin non e' un indicatore della sua sostenibilita', si spiega nel post in ... ilsole24ore

Quando i dati discriminano: bias e pregiudizi in grafici, statistiche e algoritmi: E chi non ce l’ha Chi è che consulta chi Sono domande che Donata Columbro, nel suo nuovo libro edito da Il Margine Quando i dati discriminano, invita lettrici e lettori a fare e a farsi per evitare ... funweek

Svelato l’acquirente dei dati di Reddit per 60 milioni per sfamare la propria AI: Dal 2022 in poi, grossomodo da quando ChatGPT è stato pubblicato, l’opinione pubblica globale si interroga sull’operato delle Big Tech e sulla pratica di scraping vista l’immensa mole di dati online. startupitalia.eu