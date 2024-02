Qualificazioni EuroBasket 2025 | Italia - Turchia | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Qualificazioni Eurobasket 2025, Italia-Turchia: orario e dove vederla

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tutto pronto per il via alla corsa a: si gioca questa seravalida per la qualificazione al Campionato Europeo che nell’estatesi giocherà tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice.Palla a due alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 20.30,...

Dopo aver ben figurato al Mondiale e strappato il pass per il torneo Preolimpico, l’ Italia della pallacanestro è pronta per tuffarsi nelle Qualificazioni a ... (metropolitanmagazine)

Questa sera alle 20.30, alla Vitifrigo Arena, l’Italbasket affronta la Turchia nel primo match di qualificazione per gli Europei del 2025 . Sarà il 59esismo ... (metropolitanmagazine)

Italbasket, Gigi Datome: "Melli capitano perfetto, Procida più pronto rispetto a me alla sua età": Capo delegazione della Nazionale, Gigi Datome è pronto alla prima gara ufficiale nel suo nuovo ruolo con l'Italbasket, in campo stasera a Pesaro contro la Turchia per ... pianetabasket

EuroBasket 2025, le qualificazioni: calendario, risultati, gironi e formula. L'Italia nel gruppo B: BASKET, QUALIFICAZIONI EUROPEI - Sono 32 le nazionali al via delle qualificazioni ad Eurobasket 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia, con fase ... eurosport

Qualificazioni Eurobasket 2025, Carl Wheatle in campo con la Gran Bretagna: Con la sua Nazionale, il cestista del Pistoia Basket affronterà Paesi Bassi e Repubblica Ceca in questa prima finestra di gare Inserito nel roster dei convocati dal capo allenatore Marc Steutel, Carl ... pistoiasport