Quale il senso oggi delle gite scolastiche?

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La scuola italiana ha mille problemi uno diverso dall’altro, e tra questi adesso c’è anche quello dei viaggi di istruzione. Organizzarli è un onere sempre più gravoso per la scuola e per gli insegnanti che si intestano il progetto: è difficile trovare i docenti accompagnatori disponibili, poi vengono le difficoltà burocratiche, quelle pratiche e organizzative, dalla scelta della meta, alle prenotazioni fino alle necessità specifiche e varie di ogni membro. Come se non bastasse, quest’anno molte scuole hanno dovuto fare i conti – è il caso di dirlo – con una nuova e insuperabile prova: il costo esorbitante di questi viaggi. Tanto che molti istituti in tutta Italia si sono trovati a far fronte a preventivi così alti che le famiglie, e talvolta le scuole stesse ancor prima di sentire le famiglie, hanno dovuto declinare. E’ stato uno stillicidio spesso riportato nelle edizioni locali dei ...