Putin mostra i muscoli Volo di mezzora sul nuovo bombardiere nucleare

La Russia vara due nuovi sottomarini nucleari: così Putin mostra i muscoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il presidente russo Vladimirè salito a bordo di unstrategico russo e ha volato per 30 minuti, secondo Ria Novosti. Il velisi chiama “Ilya Muromets”. Il giorno prima, il presidente russo aveva ispezionato un simile vettore missilistico nella fabbrica ed era salito nella cabina di pilotaggio al timone. Il governo russo afferma cheha volato su una versione modernizzata del Tu-160M Blackjack, unsupersonico in grado di trasportare armi nucleari.ha volato sulla nuova versione del Tu-160M Blackjack, unsupersonico in grado di trasportare armi nucleari Ilstrategico portamissili Tu-160? potenziato – nome in codice Nato “Blackjack” – “può entrare in servizio nelle forze armate russe”, ...